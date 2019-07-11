Сенатор Алексей Пушков предложил журналистке Маргарите Симоньян организовать и провести международную конференцию по свободе слова.
Это хорошая идея, — заявила главный редактор МИА «Россия сегодня».
Она отметила, что скоро они обсудят формат и сроки встречи, передаёт
Как ранее писал News.ru, Великобритания отказалась аккредитовать Sputnik и RT на «Глобальную конференцию по свободе СМИ», которая проходит в Лондоне. Отказ связан с тем, что российские медиа якобы играют «активную роль в распространении дезинформации».