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Отмена авиасообщения с Грузией с 8 июля не привела к очередям на пункте пропуска на российско-грузинской границе, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Северной Осетии.

Пункт пропуска функционирует в штатном режиме, — сообщили в ведомстве. Время ожидания транспорта не превышает 15 минут, передаёт РИА Новости. C 20 июня в Тбилиси проходят антироссийские акции протеста, вызванные...