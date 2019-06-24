https://static.news.ru/photo/b5e880ce-9672-11e9-92f1-fa163e074e61_1024.jpg Мцхета. Грузия Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков уверен, что Грузия не сможет найти замену туристам из России. По его словам, в 2018 году россияне заняли второе место по количеству посетивших страну путешественников. Всего на курортах закавказского государства отдохнули более 1 млн 400 тысяч российских граждан.

Власти Грузии хотят получать деньги из России, истерично враждуя с Россией. Пусть подсчитывают убытки. Замена невозможна, — написал Пушков в микроблоге Twitter.

Грузия не найдёт замену российским туристам: в 2018 Россия была на 2-м месте (почти наравне с Азербайджаном) по числу посетивших Грузию (1.404.000 чел.). Власти Грузии хотят получать деньги из России, истерично враждуя с Россией. Пусть подсчитывают убытки. Замена невозможна. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 июня 2019 г.

Как писал News.ru, посольства Грузии в разных странах начали продвигать туристические услуги после прекращения Россией в одностороннем порядке авиасообщения между государствами. Так, в Facebook грузинских посольств в США и Дании опубликован ролик Национальной администрации туризма Грузии.

Ранее грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что российские туристы должны иметь возможность посещать страну.