https://static.news.ru/photo/51718436-a09c-11e9-b114-fa163e074e61_1024.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Росгвардия организовала девять стационарных пунктов раздачи питьевой воды в районах Иркутской области, пострадавших от разрушительного наводнения.

Организованы девять стационарных постов по раздаче питьевой воды. С применением специальной инженерной техники Росгвардии проводится работа по уборке улиц от завалов, мусора, а также испорченной продукции с оптового склада, — рассказал РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

В Росгвардии считают одной из главных задач оказание медицинской и психологической помощи маломобильным людям. Такую поддержку уже получили сотни человек.

Ранее News.ru писал, что из-за разрушительного наводнения в Иркутской области в зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.

Утром 6 июля представители МЧС по области заявили о снижении уровня воды в реках Белая, Ия, Уда и Бирюса.