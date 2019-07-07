Росгвардия организовала девять стационарных пунктов раздачи питьевой воды в районах Иркутской области, пострадавших от разрушительного наводнения.
Организованы девять стационарных постов по раздаче питьевой воды. С применением специальной инженерной техники Росгвардии проводится работа по уборке улиц от завалов, мусора, а также испорченной продукции с оптового склада, — рассказал РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.
В Росгвардии считают одной из главных задач оказание медицинской и психологической помощи маломобильным людям. Такую поддержку уже получили сотни человек.