Пункты приёма ёлок открылись в парках Москвы

https://news.ru/storage/news/b8d287839709e2a60f7e110a773d436c/772ef3f5-096c-4c2a-8153-a2786c8f366b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Акция «Ёлочный круговорот» стартовала в Москве. Жители столицы могут сдать свои ёлки на переработку.

Акция проводится до 1 марта, а пункты работают в 13 городских парках Москвы. Оттуда их направляют на перерабатывающее предприятие, где в дальнейшем из них сделают почвогрунт и древесную щепу, информирует «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что новогоднюю ель не стоит держать в квартире долгое время, так как сухое дерево представляет повышенную пожарную опасность для жилых помещений.