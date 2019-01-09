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Пункты приёма ёлок открылись в парках Москвы

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Акция «Ёлочный круговорот» стартовала в Москве. Жители столицы могут сдать свои ёлки на переработку.

Акция проводится до 1 марта, а пункты работают в 13 городских парках Москвы. Оттуда их направляют на перерабатывающее предприятие, где в дальнейшем из них сделают почвогрунт и древесную щепу, информирует «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что новогоднюю ель не стоит держать в квартире долгое время, так как сухое дерево представляет повышенную пожарную опасность для жилых помещений.


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