Пункты приёма ёлок открылись в парках Москвы

Акция «Ёлочный круговорот» стартовала в Москве. Жители столицы могут сдать свои ёлки на переработку.
Акция проводится до 1 марта, а пункты работают в 13 городских парках Москвы. Оттуда их направляют на перерабатывающее предприятие, где в дальнейшем из них сделают почвогрунт и древесную щепу, информирует «Москва 24».
Как ранее писал News.ru, в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что новогоднюю ель не стоит держать в квартире долгое время, так как сухое дерево представляет повышенную пожарную опасность для жилых помещений.