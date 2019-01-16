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Пункт бесплатной стерилизации дворняжек откроют в Москве

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Владельцы беспородных животных в Москве смогут стерилизовать своих питомцев бесплатно. Первый пункт по оказанию такой услуги откроется в столице 18 января.

Он будет работать по адресу: Ленинский проспект, 86. В организации помощи бездомным животным «Экология человека» заявили, что реализовать этот проект удалось при поддержке комитета общественных связей Москвы.

В организации отметили, что стерилизация — единственный гуманный метод регулирования численности животных в городских условиях и неотъемлемая часть проявления заботы хозяина о своем питомце. Однако в столичных ветклиниках подобные операции достаточно дороги и не всем людям они по карману.

Инициатива позволит решить сразу несколько социальных проблем, полагают в организации. В частности, сократится количество выброшенных на улицу животных, а также случаи их гибели от холода или жестокого обращения.

Ранее News.ru сообщил о том, что в конце прошлого года в Москве прошла акция, в ходе которой владельцы домашних животных могли бесплатно привить их от бешенства. Кроме того, ветеринарные врачи безвозмездно консультировали хозяев питомцев по любым вопросам.


#москва #общество #животные
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