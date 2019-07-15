Самые недорогие авиабилеты летом в Москву можно приобрести из Пскова. Туда и обратно можно добраться за 3,4 тысячи рублей.
Все остальные направления «перешагнули» среднюю отметку в 5 тысяч, передаёт «
На втором месте Петрозаводск, оттуда улететь в Москву и вернуться можно в среднем за 5,6 тысячи рублей.
В тройке бюджетных лидеров также Чебоксары. Недорогие билеты туда-обратно из этого города можно купить в среднем за 5,8 тысячи.
Далее в списке идут Набережные Челны (6,5 тысячи), Казань (6,8 тысячи), Ульяновск (7,3 тысячи), Киров (7,3 тысячи), Назрань (7,7 тысячи), Самара (8,1 тысячи) и Санкт-Петербург (8,2 тысячи рублей).
Ранее News.ru сообщал, что стоимость отдыха на морском побережье Турции и Испании, а также экскурсионные туры в Европу становятся всё недоступнее для россиян. Зарубежные путёвки за последние 10 лет подорожали почти вдвое и не компенсируются ростом зарплат.