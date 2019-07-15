https://static.news.ru/photo/32837042-a6ec-11e9-b91e-fa163e074e61_1024.jpg Псковский Кремль Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Самые недорогие авиабилеты летом в Москву можно приобрести из Пскова. Туда и обратно можно добраться за 3,4 тысячи рублей.

Все остальные направления «перешагнули» среднюю отметку в 5 тысяч, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на дынные исследования онлайн-сервиса по поиску билетов.

На втором месте Петрозаводск, оттуда улететь в Москву и вернуться можно в среднем за 5,6 тысячи рублей.

В тройке бюджетных лидеров также Чебоксары. Недорогие билеты туда-обратно из этого города можно купить в среднем за 5,8 тысячи.

Далее в списке идут Набережные Челны (6,5 тысячи), Казань (6,8 тысячи), Ульяновск (7,3 тысячи), Киров (7,3 тысячи), Назрань (7,7 тысячи), Самара (8,1 тысячи) и Санкт-Петербург (8,2 тысячи рублей).

Ранее News.ru сообщал, что стоимость отдыха на морском побережье Турции и Испании, а также экскурсионные туры в Европу становятся всё недоступнее для россиян. Зарубежные путёвки за последние 10 лет подорожали почти вдвое и не компенсируются ростом зарплат.