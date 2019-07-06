https://static.news.ru/photo/a00c8fa6-9fba-11e9-afb9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Психологи объяснили, как обрести счастье. Для этого, по их мнению, важно научиться позитивно воспринимать окружающий мир и во всём искать позитивные моменты.

Счастье — это быть живым, любить то, чем ты занимаешься, свою работу, деятельность. Также для счастья необходимо научиться сохранять баланс между сложными аспектами нашей жизни и простыми, — рассказала РИА Новости доктор философских и психологических наук Рафаэла Калати.

Она добавила, что счастье не должно быть самоцелью. Чтобы стать счастливым, нужно ставить себе конкретные цели и достигать их. В противном случае счастье может ускользнуть от нас.

Оно (счастье. — Ред.) приходит не к тем, кто стремится к счастью, а к тем, кто стремится к чему-то другому, как побочный результат, — заявил российский психолог Дмитрий Леонтьев.

Ранее News.ru писал, что далай-лама поделился секретом счастья. По его словам, счастье вызывают не ощущения, полученные органами чувств, а переживания ментального характера.