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Медицинский психолог Центра расстройств пищевого поведения Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. Алексеева Анастасия Макарова дала рекомендации по правильной подготовке ко сну. По её словам, отправляться спать лучше в одно и то же время. Для этого можно поставить напоминание на мобильном телефоне.

Можно ставить «напоминалку» на телефоне за час до того, как лечь спать, о подготовке ко сну. Это нужно для того, чтобы ваш сон был более полноценным, чтобы вы вовремя легли спать. Во время подготовки вы переходите в более спокойный режим, — цитирует её АГН « Москва ».

Также перед сном она рекомендовала несколько минут провести в одиночестве. По её словам, эта привычка позволит отпустить всё пережитое за день и настроиться на полноценный отдых.

Ранее News.ru писал, что привычка спать с кошкой может обернуться проблемами со здоровьем. Медики рекомендуют общаться с ними на расстоянии, так как домашние питомцы являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллёза, туберкулёза и туляремии.