https://static.news.ru/photo/d7c19c72-a21f-11e9-8d32-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Новые муравьи в штанах» Фото: Constantin Film

Развитие самоконтроля, ответственности и развитие в ребёнке уверенности в себе позволит уберечь его от раннего секса. При этом немаловажную роль будет играть половое воспитание и формирование привычки к здоровому образу жизни, считает доцент кафедры психологии и педагогики СПбГУ Наталья Искра.

[Необходимо] развивать у ребенка ассертивность (способность человека не зависеть от внешних влияний и оценок, самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за него), а также умение говорить „нет“. Если ребёнок в семье часто не имеет выбора, подвергается тем или иным видам принуждения, то и в ситуации психологического давления со стороны сверстников он тоже не сможет противостоять нажиму, — приводит « Ридус » её слова.

Она также отметила, что пристрастие к вредным привычкам чаще всего берётся из семьи. Чтобы подростки не пустились «во все тяжкие» она советует родителям больше общаться с ними, рассказывать о своём опыте, но «без бравады».

Важно задолго до подросткового возраста показывать позитивные примеры ребенку. Конечно, важно и не врать, не „предъявлять“ себя идеальным родителем, столкнувшись с реальностью, ребёнок может от разочарования и обиды пуститься „во все тяжкие“.

Ранее в Минздраве сообщили, что большинство россиян достигают интимной близости в 16−17 лет. При этом, как отмечает кандидат медицинских наук Александр Полеев, в мегаполисах половую жизнь подростки начинают вести раньше, чем в маленьких городах. В Москве средний возраст, когда происходит первый сексуальный опыт, — чуть раньше 15 лет.

По мнению эксперта, молодые люди рано начинают интимную жизнь в основном из-за социальных причин: чтобы не потерять любимого человека, назло родителям или под влиянием сверстников, чтобы быть «как все», писал News.ru.