В Интернете пользуются популярностью группы, шутки и мемы, высмеивающие матерей, которые считают, что им все обязаны. Доцент кафедры психологии личности СПбГУ, кандидат психологических наук Наталья Искра связывает причину этого негатива с изменённым отношением к детям в целом.
Сегодняшнее общество очень во многом направлено на реализацию эгоистичных, индивидуалистических тенденций. Важнее становятся тишина и собственный покой, возможность «не страдать» от шумных игр и поведения детей, — рассказала она «Ридусу».
Психолог также подчеркнула, что современники, выбирающие жизнь без детей, часто критикуют матерей за соцподдержку, которую им оказывают. Именно они часто пытаются обесценить идею счастливой жизни с детьми.
Как писал News.ru, психологи объяснили, что для обретения счастья важно научиться позитивно воспринимать окружающий мир и во всём искать позитивные моменты. При этом счастье не должно быть самоцелью. Чтобы стать счастливым, нужно ставить себе конкретные цели и достигать их. В противном случае счастье может ускользнуть.