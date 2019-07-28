https://static.news.ru/photo/0361081c-b13a-11e9-9055-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кандидат психологических наук, доцент кафедры проектирующей психологии института им. Л.С. Выготского Жанна Сугак прокомментировала предложение члена Совфеда наделить подростков с 16 лет правом голоса. По её мнению, делать этого нельзя, так как в этом возрасте психика человека ещё нестабильна.

Шестнадцатилетний человек — это бунтующий человек, он пойдёт вам наперекор. То есть вы получите картинку абсолютно какого-то гротеска, — рассказала она радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что в 18 лет человека уже можно назвать самостоятельным и способным принимать решения.

Как писал News.ru, член конституционного комитета Совета Федерации Елена Афанасьева предложила наделить 16-летних россиян правом голоса для участия в политических выборах. По её мнению, молодёжь хочет участвовать в жизни страны, а власть нуждается в их голосах. Кроме того, парламентарий заверила, что инициатива прежде всего направлена на ликвидацию политической безграмотности жителей России.