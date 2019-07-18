Руководитель Центра психологической помощи Александр Шахов рассказал, что романтические отношения основаны на сексуальной привлекательности.
Психолог считает, что важную роль играет фигура женщины — больше всего мужчины ценят тип «песочные часы», её волосы — длинные и распущенные, глубокое декольте, пишет «
При этом, говорит Шахов, женщина должна убрать страхи и желание серьёзных отношений — мужчины не готовы сразу строить далеко идущие планы.
Чтобы понравиться женщине, представителям сильного пола достаточно, по мнению специалиста, обладать атлетическим телосложением, уверенностью в себе и галантностью.
Как писал News.ru ранее, психологи объяснили, как обрести счастье. Для этого, по их мнению, важно научиться позитивно воспринимать окружающий мир и во всём искать позитивные моменты.