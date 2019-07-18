https://static.news.ru/photo/412cba5c-a92d-11e9-a7a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: bruce mars/Unsplash.com

Руководитель Центра психологической помощи Александр Шахов рассказал, что романтические отношения основаны на сексуальной привлекательности.

Психолог считает, что важную роль играет фигура женщины — больше всего мужчины ценят тип «песочные часы», её волосы — длинные и распущенные, глубокое декольте, пишет « Ридус ».

При этом, говорит Шахов, женщина должна убрать страхи и желание серьёзных отношений — мужчины не готовы сразу строить далеко идущие планы.

Чтобы понравиться женщине, представителям сильного пола достаточно, по мнению специалиста, обладать атлетическим телосложением, уверенностью в себе и галантностью.

Как писал News.ru ранее, психологи объяснили, как обрести счастье. Для этого, по их мнению, важно научиться позитивно воспринимать окружающий мир и во всём искать позитивные моменты.