Фото: Сергей Булкин/News.ru

Трансляцию прямой линии с Путиным посмотрели 21 млн пользователей соцсетей.

По данным Института развития Интернета, это абсолютный рекорд за всю историю проведения традиционного общения президента РФ Владимира Путина с россиянами, передаёт «Политэксперт».

В ходе мероприятия, состоявшегося 20 июня и продлившегося три часа, жители страны задавали главе государства волнующие их вопросы.

Ранее News.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина запланированы встречи с главами регионов по итогам прямой линии.

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