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Поток туристов в Крым за пять лет увеличился на 76%. Такие данные привёл глава комитета парламента полуострова по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Суммарный туристический поток в Крым с момента вхождения полуострова в состав России вырос на 76%, — цитирует Черняка РИА Новости. Он также отметил, что в 2018 году Крым установил рекорд...