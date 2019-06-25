Трансляцию прямой линии с Путиным посмотрели 21 млн пользователей соцсетей.
По данным Института развития Интернета, это абсолютный рекорд за всю историю проведения традиционного общения президента РФ Владимира Путина с россиянами, передаёт
В ходе мероприятия, состоявшегося 20 июня и продлившегося три часа, жители страны задавали главе государства волнующие их вопросы.
Ранее News.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина запланированы встречи с главами регионов по итогам прямой линии.