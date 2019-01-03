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Оборудование в рухнувшем доме проверили сверх нормы

Магнитогорск/vk.com

общество [ версия для печати ]

Последняя проверка газового оборудования в рухнувшем доме в Магнитогорске проводилась в мае 2018 года. Причём специалисты провели работу выше минимальных требований к техническому обслуживанию, сообщили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Челябинск».

«В мае 2018 года была проведена опрессовка внутридомовых сетей, что не входит в минимальный перечень работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, то есть работа сверхнормативная», — цитирует ТАСС представителя организации.

Ранее на то, что газовое оборудование не проверялось с мая прошлого года, обратил внимание председатель СК Александр Бастрыкин. Глава ведомства поинтересовался в этой связи, в каком состоянии находится оборудование в соседних домах, писал News.ru.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов. Тела 22 погибших уже опознаны.

Шестеро, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.

Ведётся поиск ещё трёх человек, чья судьба не установлена. При этом, как ранее сообщал Nеws.ru, в МЧС допускают, что неучтённых жертв трагедии может оказаться больше, так как в момент происшествия в доме могли быть и другие люди, кроме тех, что там проживали.


#ЧП #магнитогорск #проверки
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