USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,280 $   Brent62.71 $ Bitcoin3,546.93 $
МОСКВА-9°C19:02
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Проверки газового оборудования проходят в Подмосковье

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Газовое оборудование в жилых домах проверяют сотрудники Мособлгаза. Решение принято по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в связи с повышением уровня безопасности. Внеплановые проверки в Московской области продлятся до 24 января включительно.

Согласно постановлению правительства РФ, каждый абонент обязан заключить договор о техническом обслуживании своего газового оборудования и нести ответственность за его безопасное содержание. Реестр организаций, с которыми можно заключить договор, размещён на официальном сайте Госжилинспекции.

Кроме того, жителям области напоминают о необходимости ежедневно проветривать помещение с газовым оборудованием и проверять дымоходы.

Для того чтобы не стать жертвой преступников, «Мособлгаз» напоминает, что настоящего работника газовой службы от мошенников можно отличить по спецодежде синего цвета с серыми вставками. На правом нагрудном кармане обязательно должен быть бейдж сотрудника с ФИО и занимаемой должностью, на левом — официальный логотип предприятия. Кроме того, газовики имеют при себе удостоверение, визитки установленного образца.

Сотрудники газовых служб проверяют состояние газовых плит и водонагревателей в квартирах, документы на оборудование и внутридомовые системы газоснабжения, исправность газопроводов, информирует телеканал «360».

Внеплановые проверки газового оборудования в московских квартирах «Мосгаз» проводил до 21 января. Комиссия посетила более миллиона жителей столицы в 25 тысячах домов, писал News.ru.

Причиной массовых проверок стали две трагедии со взрывом газа в жилых домах в Магнитогорске и Шахтах.


#ПОДМОСКОВЬЕ #газопровод
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
Регионы требуют списания задолженности по примеру Чечни
политика 13:41, 21 января 2019
Газовый флешмоб: кому спишут долги за газ
Регионы требуют списания задолженности по примеру Чечни
происшествия 23:14, 20 января 2019
Вода потекла из конфорок газовых плит в Башкирии
общество 15:58, 20 января 2019
Минстрой назвал крайностью отказ от газовых плит
Лента новостей
политика 19:00
Глава МИД РФ и генсек ЛАГ обсудили проблему Сирии
в мире 18:59
Умер неофициальный король Франции
в мире 18:53
«Путешественница в бикини» насмерть замёрзла в горах
спорт 18:53
Ковалёв прояснил ситуацию с нападением на женщину
шоу-бизнес 18:41
Кристина Асмус удивила откровенным снимком
Другие новости
общество 18:03
Портрет Ахматовой продают за рубль
общество 17:17
Блогер Устинов нашёл аргументы для освобождения
общество 17:02
Водителей Москвы предупредили об опасностях снега
общество 16:53
Генпрокуратура: вина РФ в крушении Boeing не доказана
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top