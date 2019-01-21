Проверки газового оборудования проходят в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/4c8546ac2550cd4d96f825cd775adb11/1513e75c-1e55-4b3b-8a3e-c36ca216cc73_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Газовое оборудование в жилых домах проверяют сотрудники Мособлгаза. Решение принято по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в связи с повышением уровня безопасности. Внеплановые проверки в Московской области продлятся до 24 января включительно.

Согласно постановлению правительства РФ, каждый абонент обязан заключить договор о техническом обслуживании своего газового оборудования и нести ответственность за его безопасное содержание. Реестр организаций, с которыми можно заключить договор, размещён на официальном сайте Госжилинспекции.

Кроме того, жителям области напоминают о необходимости ежедневно проветривать помещение с газовым оборудованием и проверять дымоходы.

Для того чтобы не стать жертвой преступников, «Мособлгаз» напоминает, что настоящего работника газовой службы от мошенников можно отличить по спецодежде синего цвета с серыми вставками. На правом нагрудном кармане обязательно должен быть бейдж сотрудника с ФИО и занимаемой должностью, на левом — официальный логотип предприятия. Кроме того, газовики имеют при себе удостоверение, визитки установленного образца.

Сотрудники газовых служб проверяют состояние газовых плит и водонагревателей в квартирах, документы на оборудование и внутридомовые системы газоснабжения, исправность газопроводов, информирует телеканал «360».

Внеплановые проверки газового оборудования в московских квартирах «Мосгаз» проводил до 21 января. Комиссия посетила более миллиона жителей столицы в 25 тысячах домов, писал News.ru.

Причиной массовых проверок стали две трагедии со взрывом газа в жилых домах в Магнитогорске и Шахтах.