Министерство здравоохранения РФ представило проект, согласно которому во время профосмотров школьников и студентов будут планово проверять на наркотики.
Планируемая мера призвана улучшить раннее выявление употребления детьми и подростками запрещенных веществ. В частности, учеников предполагается проверять на опиаты, каннабиноиды, амфетамин, барбитурат, метадон и кокаин, сообщает
Как писал News.ru ранее, ООН в новом докладе сообщила о том, что количество наркозависимых во всём мире может увеличиться до 300 млн человек. Согласно его данным, производство кокаина увеличилось на 25%. На первом месте остаётся Колумбия. Ежегодно от передозировки умирают около полумиллиона человек.