Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Британские СМИ опубликовали видео, снятое в Московском зоопарке. На записи видно, как сотрудница отбивается от белого медведя, зашедшего в вольер во время уборки, совком и веником.

Храбрость и самообладание женщины при встрече с опасным хищником спровоцировали шквал восхищённых комментариев к публикации Daily Mail. Ранее News.ru писал, что бурый медведь умудрился залезть в дом к американской семье...