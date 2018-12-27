USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,272 $   Brent54.12 $ Bitcoin3,778.43 $
МОСКВА-9°C12:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Проверка «Красного&Белого» на контрафакт завершена

krasnoebeloe/vk.com

общество [ версия для печати ]

В магазинах алкогольной сети «Красное&Белое» были проведены обыски с целью выяснить, присутствует ли на прилавках контрафактная продукция. Нарушений найдено не было.

По данным компании, проверка была начата из-за подозрений в обороте контрафакта и неуплате налогов, напоминает «Реальное время».

В обысках участвовали сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.

«По итогам данных мероприятий в офисе и на всех складах была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений, по итогам чего факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был», — сообщили в руководстве торговой сети.

Ранее News.ru сообщал, что водители грузовиков, работающие в компании «Красное&Белое» в Челябинске, провели ночь на 25-градусном морозе из-за обысков на складах.


самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Кабаева дала совет Медведевой

читайте также
политика 20:43, 25 декабря 2018
Президент РФ подписал закон о любительской рыбалке
общество 18:18, 25 декабря 2018
Суд заочно арестовал экс-главу Росалкогольрегулирования
происшествия 09:05, 24 декабря 2018
Тысячи литров контрафактного алкоголя изъяли в Иркутске
Лента новостей
спорт 12:16
Российская биатлонистка засмотрелась на Вирер на рубеже
экономика 12:14
НБКИ: размер среднего ипотечного кредита достиг максимума
спорт 12:02
«Спартак» может продать Луиса Адриано
шоу-бизнес 11:56
Лолита назвала Крым украинским
наука 11:55
Роскосмос взял на управление запущенные спутники
Другие новости
общество 12:09
Почему футболисты стали опасны для окружающих
Будет ли Российский футбольный союз покрывать спортивных випов
общество 11:14
Золотов рассказал про учёбу внука в Англии
общество 10:26
Вид на жительство в РФ может стать бессрочным
общество 09:33
Кузнецова прокомментировала ситуацию с поездкой детей в Турцию
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top