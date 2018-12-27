Проверка «Красного&Белого» на контрафакт завершена

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В магазинах алкогольной сети «Красное&Белое» были проведены обыски с целью выяснить, присутствует ли на прилавках контрафактная продукция. Нарушений найдено не было.

По данным компании, проверка была начата из-за подозрений в обороте контрафакта и неуплате налогов, напоминает «Реальное время».

В обысках участвовали сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.

«По итогам данных мероприятий в офисе и на всех складах была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений, по итогам чего факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был», — сообщили в руководстве торговой сети.

Ранее News.ru сообщал, что водители грузовиков, работающие в компании «Красное&Белое» в Челябинске, провели ночь на 25-градусном морозе из-за обысков на складах.