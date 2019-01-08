Проверка чёрной икры в РФ показала неожиданный результат

https://news.ru/storage/news/6ebaf574b69acd4bd1fca7ed6b0a4de3/896d32fe-4879-4dff-af37-352e9004a4c4_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

В России производят чёрную икру из импортного сырья, рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, проведённое специалистами ведомства исследование показало, что из десяти образцов чёрной икры, которые продаются в крупных российских торговых сетях, четыре оказались из китайского и итальянского сырья. При этом на упаковке указан отечественный производитель, который по факту является лишь фасовщиком.

«Путь шести образцов мы не смогли проследить. Четыре образца изготовлены из импортной икры, хотя на этикетке каких только нет отечественных названий», — рассказал Данкверт в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что это не является нарушением закона, однако качество продукта весьма сомнительно, так как сложно говорить о его свежести.

Кроме того, глава Россельхознадзора рассказал, что в 2000-е годы Россия активно экспортировала оплодотворённого осетра в Китай, Италию и Германию, поэтому сейчас в этих странах производится больше чёрной икры, чем в самой России.

Ранее News.ru писал о том, что в результате спецоперации в Москве и Тверской области сотрудники полиции совместно с ФСБ изъяли из незаконного оборота более 900 кг контрафактной чёрной икры. По результатам проведённого анализа было установлено, что эта икра — продукт гибрида калуги и амурского осетра, который в природе не встречается. На этикетке же было указано, что продукция произведена по старинному астраханскому рецепту.