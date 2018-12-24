Проваливших ЕГЭ медалистов стало меньше

https://news.ru/storage/news/c19bd17c567dc16420efecac0154c58f/2288a8e0-9b79-46c3-807a-0662a2ef88f1_850.jpg Кирил Кухмарь/ТАСС

В 2018 году только 878 медалистов не смогли преодолеть минимальный порог единого госэкзамена (ЕГЭ).

В прошлом году их количество было равно 1,3 тысячи. Теперь ситуация улучшилась, решения о выдаче аттестата с отличием принимаются осмотрительнее. По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, в Дагестане количество медалистов, не набравших минимальное количество баллов, снизилось более чем в 6 раз — с 266 до 47. Это является наглядным примером динамики улучшений.

«Будут ещё изменения в нормативных документах по данной теме, так же как и по выдаче аттестатов с отличием. Сейчас они готовятся Министерством просвещения», — сообщил Кравцов.

Ранее News.ru сообщал о том, что премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву представили систему защиты заданий Единого государственного экзамена. Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов принёс председателю правительства пакет с бланками ЕГЭ прошлых лет.