Известный православный деятель Дмитрий Смирнов, человек жёстких консервативных убеждений (известно его выражение: «Человек без веры — животное»), в эфире одной религиозной радиостанции задел весь прекрасный пол. По мнению протоиерея, «женщина слабее умом, чем мужчина». Понятно, что такое мнение не разделило большинство даже его слушателей. Сексизм нынче явно не в моде.

А потому Смирному пришлось спешно объясняться. Мол, просто женский ум отличается от мужского и что есть профессии, для которых подходят только женщины. Отчего-то сразу вспомнился незабвенный генерал Лебедь с его бессмертным афоризмом: «Это не глупость — это такой ум».

И надо же было так случиться, что почти одновременно в схожей ситуации оказался другой авторитетный религиозный деятель, борец за права тибетцев и мировой моральный авторитет Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо, в просторечии — Далай-лама. В интервью британской корпорации Би-Би-Си он неудачно сыронизировал. На вопрос «Может ли на его место прийти женщина?» буддист ответил: «Да, если она будет красивой!»

Что тут началось! Известного на весь мир авторитетного религиозного деятеля тут же на все голоса обвинили в сексизме. Словно миллионы женщин, не считающие себя красивыми, только и ждали возможности обрядиться в оранжевые одежды. Но после реплики Далай-ламы посчитали себя обойденными и лишёнными последней яркой жизненной надежды. Да, феминистки в современном обществе — большая и всесокрушающая сила. И им всё равно, кто отнёсся к ним, как к объекту вожделения — ветреный Дональд Трамп или суровый Далай-лама.

Далай-лама на интервью британской корпорации Би-Би-Си Dalai Lama/Global Look Press

Тем более что на приливной волне противодействия всем видам харрасмента, включая и открывание дверей перед дамой, и высказывание комплиментов с закатыванием глаз от восторга. Недаром даже Международная организация труда приняла специальную резолюцию о противодействии этому позорному явлению. А тут мировой моральный авторитет решил оценивать представительниц уже явно не слабого пола не по деловым качествам, а по внешней привлекательности. Шутка явно не удалась.

Пришлось главному символу современного буддизма приносить свои публичные извинения всем женщинам, посчитавшим себя задетыми, включая, видимо, тех, кто имеет об этой религии без бога самое отдалённое представление. А ведь буддизм учит, что для погружения в нирвану надо избавиться от всех излишних желаний. И только тогда почувствуешь себя абсолютно счастливой.

Впрочем, эта история вызывает ассоциации с постоянно цитируемой мыслью Фёдора Достоевского о том, что красота спасёт мир. Фраза, которую у нас к месту и совсем не к месту повторяют стар и млад. Между тем великий писатель говорил, что красотою спасётся мир. И имел он ввиду не накаченные ботексом губки и грудки, а красоту духовную, взращенную на глубоком следовании православию.

Наверное, и Далай-лама мог бы процитировать мирового классика, естественно, без ссылки на православие, и, таким образом, объяснить глубокий смысл своей фразы и то, какую красоту он подразумевал, говоря о своей потенциальной преемнице. Но, видимо, он с философией Фёдора Михайловича не знаком, в отличие от римского папы Франциска. И пришлось извиняться.

Дмитрий Смирнов явно Фёдора Михайловича знает. А потому мог бы вспомнить чёткую мысль классика: женщины — наша большая надежда, может быть, послужат всей России в самую роковую минуту. Так что женщин обижать не рекомендуется.