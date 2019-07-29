https://static.news.ru/photo/28243eee-b2a2-11e9-8b26-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Димитрий Смирнов Фото: smirnovprotopope/vk.com

Протоиерей Димитрий Смирнов переведён из кардиореанимации НИИ им. Н. Склифосовского в обычную палату. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Д. Смирнов переведён из кардиореанимации в обычную палату, состояние средней тяжести, температура вечером была 37,2, утром — 36,9, — цитирует сообщение АГН « Москва ».

Информация о госпитализации священника появилась в конце июля 2019 года. Позже он подтвердил, что находится в больнице. Представитель РПЦ рассказал, что его жизни ничего не угрожает.

Ранее News.ru сообщал, что выписка народной артистки СССР Инны Чуриковой из больницы пока откладывается. Медики оценивают её состояние как тяжёлое.