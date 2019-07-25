Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов подтвердил, что находится в больнице. Священник заявил, что угрозы его жизни нет.
Как сообщали некоторые СМИ, протоиерей госпитализирован в НИИ им. Н. Склифосовского.
Я не скажу, что у меня тяжёлое состояние. Но это ещё и не нормальное состояние, однако жизни уже ничего не угрожает. Информация об инсульте не совсем соответствует действительности, так как врачи ещё уточняют диагноз, — цитирует Смирнова агентство «Москва».
Однако в НИИ им. Н. Склифосовского пока квалифицируют состояние священника как «тяжёлое».
Смирнов Дмитрий Николаевич лежит — 6 корпус, кардиореанимация, состояние тяжёлое, вечером температура была 39,4, утром — 36,6. На сегодня он в реанимации, — приводит РИА Новости слова сотрудника справочной службы больницы.