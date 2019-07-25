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Дети россиян чаще всего заболевают на отдыхе в Болгарии, Турции и Испании. Таковы данные исследования компании «АльфаСтрахование». Специалисты подсчитали, в каких странах российские туристы наиболее часто обращались к медикам в 2017 и 2018 годах.

На первом месте в рейтинге, как и ранее, находится Болгария, в 2017–2018 годах на неё приходилась практически треть (29,55%) всех обращений, причём больше всего в этой стране страдали от недомоганий...