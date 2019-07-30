https://static.news.ru/photo/28842eb4-b2f0-11e9-9558-fa163e074e61_660.jpg Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Потери от абортов в России сопоставимы с «тремя населениями страны», уверен глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. Он сделал вывод, что прерывание беременности унесло больше жизней, чем борьба с фашизмом, гражданская война, коллективизация и лагеря.

Священнослужитель полагает, что из-за абортов в России скоро «останутся одни пенсионеры». Именно с этим, по его словам, связано повышение пенсионного возраста, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что 8 июля появилось постановление о включении профилактики абортов в список общественно полезных услуг. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ.