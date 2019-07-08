Фото: Сергей Булкин/News.ru

Учитель физкультуры едва не оторвал ухо школьнику во время воспитательной беседы. Инцидент произошёл на школьной площадке в селе Чёрный Мыс Убинского района, которое расположено в 10 км от Новосибирска.

Ребёнок не хотел слушать преподавателя и выполнять задания, тогда учитель по физической культуре решил провести профилактический разговор в воспитательных целях, потянул мальчика за ухо и надорвал ему мочку, рассказала мать...