Протоиерей объяснил свои слова о женском интеллекте
Анастасия Дубинина
20:04, 08 июля 2019
https://static.news.ru/photo/54920876-a1a4-11e9-abea-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов призвал провести исследование, которое подтвердит или опровергнет его мнение о том, что женщины уступают мужчинам в умственных способностях.
Их слабость ума не в том, что они глупее. Они старательнее, — сказал он.
По его мнению, «женский ум создан для другого».
Женщина лучше работает за конвейером. А мужчина — не в состоянии, — подчеркнул протоиерей в интервью «КП».
Как ранее писал News.ru, православный публицист и богослов Андрей Кураев, комментируя высказывание Димитрия Смирнова, рассказал, что в начале жизненного цикла мальчики уступают девочкам в умственных способностях, в дальнейшем же ситуация выравнивается.