Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов призвал провести исследование, которое подтвердит или опровергнет его мнение о том, что женщины уступают мужчинам в умственных способностях.

Их слабость ума не в том, что они глупее. Они старательнее, — сказал он.

По его мнению, «женский ум создан для другого».

Женщина лучше работает за конвейером. А мужчина — не в состоянии, — подчеркнул протоиерей в интервью «КП».

Как ранее писал News.ru, православный публицист и богослов Андрей Кураев, комментируя высказывание Димитрия Смирнова, рассказал, что в начале жизненного цикла мальчики уступают девочкам в умственных способностях, в дальнейшем же ситуация выравнивается.

News.ru в соцсетях