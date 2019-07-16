https://static.news.ru/photo/395f28a0-a7b1-11e9-8edf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Квалификационная коллегия судей Москвы разрешила возбудить уголовное дело против бывшего судьи Руслана Якубаева. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Квалификационной коллегией судей г. Москвы дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда в отставке Якубаева Руслана Геннадьевича, — сказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Она добавила, что таким образом удовлетворено представление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела против Якубаева по пункту «в» части 5 статьи 290 УК — «получение взятки в крупном размере».

В марте 2019 года СК начал проверку в отношении Якубаева. Через месяц после этого судья ушёл в отставку. Федеральным судьёй он был пять лет, в громких процессах замечен не был.

Ранее News.ru писал о том, что Бастрыкин предложил конфисковывать имущество коррупционеров.