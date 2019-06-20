Фото: Роман Пименов/ТАСС

Все полигоны твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Московской области планируется закрыть в ближайшие пять лет, заявили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.

Там уточнили, что пять полигонов будут закрыты к концу 2020 года, а ещё десять — до 2025 года. По данным министерства, в прошлые годы была прекращена работа 24 подмосковных полигонов...