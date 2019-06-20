Место прямого включения людей во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным в Архангельской области перенесено со станции Шиес, где предполагается обустроить полигон для мусора, в село Яренск. Это районный центр, который находится в 40 километрах от места противостояния строителей и местных жителей.
Активисты, которые готовились обратиться к президенту, таким поворотом событий недовольны. Часть из них выдвинулись на автобусах в Яренск, чтобы успеть к включению. В селе уже введён усиленный режим безопасности, сообщает
Как ранее писал News.ru, на полигон в Шиесе предполагается вывозить мусор из Москвы и Московской области. Местные жители выступают против и несколько месяцев проводят там акции протеста.
В Шиесе произошла целая серия столкновений противников мусорного полигона и силовиков. После этого на станции перестали останавливаться электрички, а полиция возбудила несколько административных дел по статье о неуважении к власти за гневные комментарии в социальных сетях.