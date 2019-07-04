https://static.news.ru/photo/1e7d8ee0-9e61-11e9-b919-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Около 50 представителей рабочего совета компании «ГАЗ», находящейся под американскими санкциями, проводят акцию протеста у резиденции посла США в Москве, где должен состояться приём в честь празднования Дня независимости.

Люди принесли с собой плакаты с лозунгами против санкционной политики Вашингтона. Пикетчики в выступлениях отмечают, что Штаты не должны оказывать давление на другие страны, так как это противоречит принципам, заложенным в основу конституции страны.

За соблюдением правопорядка следят полицейские и сотрудники, обеспечивающие охрану резиденции.

Сегодня, 4 июля, мы отмечаем День независимости. В этот день мы отдаем дань уважения американским ценностям, которые включают в себя право на выражение различных точек зрения, — цитирует ТАСС слова посла США Джона Хантсмана, прокомментировавшего акцию протеста.

Ранее News.ru сообщил, что работники компании «ГАЗ» сняли антисанкционный клип. Автором идеи выступил сотрудник предприятия Илья Бондаренко, который давно занимается музыкой и выступает на различных фестивалях.