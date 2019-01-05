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Мультсериала «Простоквашино» станет в три раза больше

Скриншот vk.com/soyuzmultfilm

общество [ версия для печати ]

«Союзмультфильм» планирует в течение года завершить первый сезон мультсериала «Простоквашино». Помимо этого, для разработки будет выбран новый полнометражный фильм, сообщила председатель правления студии Юлиана Слащёва.

Новые серии советской мультипликационной истории про Простоквашино студия начала выкладывать в Интернете в апреле 2018 года. Вскоре появился и официальный канал на видеохостинге YouTube, где доступны все 10 вышедших эпизодов.

«В следующем году мы закончим первый сезон „Простоквашино“, то есть выпустим за год ещё 20 серий, а также более половины сезонов — от 12 до 15 серий — проектов, запущенных в 2017–2018 годах — „Оранжевая корова“, „Зебра в клеточку“ и других», — цитирует Слащёву РИА Новости.

По её словам, к концу лета 2019 года также будет выпущена в прокат анимационная комедия «Суворов», которая расскажет о жизни и подвигах полководца Александра Суворова. Главным героем станет мальчик Гриша, который отправляется служить в штаб знаменитого полководца.

Помимо этого, «Союзмультфильм» намерен начать работу ещё как минимум над тремя сериалами.

В течение 2018 года студия занималась решением вопросов по поводу прав на «золотую коллекцию», многие договоры были пересмотрены. Процесс продолжится и в новом году, окончательное возвращение прав станет для «Союзмультфильма» одним из приоритетов, заявила Слащёва.

Ранее News.ru сообщал, что «Союзмультфильм» ведёт переговоры с наследниками Джанни Родари о производстве нового сериала про Чиполлино. Вероятные сроки создания мультипликационной саги пока неизвестны.


#Простоквашино #Союзмультфильм #мультфильмы
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