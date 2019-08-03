https://static.news.ru/photo/215fb248-b683-11e9-9f7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Thomas/Global Look Press

Церемония прощания с погибшим спортсменом Максимом Дадашевым прошла 4 августа в Петергофе.

Родные и близкие погибшего начали собираться у здания морга около восьми часов утра по московскому времени, гроб вынесли на улицу. В 8:50 проститься с боксёром могли все желающие, передаёт РИА Новости .

Как уже писал News.ru, всего за свою карьеру боксёр, выступавший в первой полусредней весовой категории, провёл 14 боёв, победив 13 раз (10 раз нокаутировал соперников). Дадашев оказался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. После 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксёра. По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание и был увезён на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у него отёк мозга.