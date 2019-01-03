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Вдова Дыховичного назвала место церемонии прощания с мужем

Владимир Дыховичный facebook.com/dihovichny

Владимир Дыховичный

общество [ версия для печати ]

Церемония прощания с актёром Владимиром Дыховичным состоится в электротеатре «Станиславский», сообщила вдова артиста Ольга Дыховичная.

Траурные мероприятия запланированы на 5 января. Отпевание пройдёт в храме Софии в Средних Садовниках, говорится в сообщении супруги на странице Facebook.

Актёр Владимир Дыховичный, сын режиссёра Ивана Дыховичного, умер в возрасте 30 лет. Он известен по фильмам «Лето» Кирилла Серебренникова, «Невидимки» Сергея Комарова, а также по сериалу «Бессонница».

Ранее News.ru сообщал о возможной причине ухода из жизни молодого артиста. Пользователи социальных сетей намекают на увлечение покойного наркотиками.


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