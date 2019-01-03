Вдова Дыховичного назвала место церемонии прощания с мужем

Церемония прощания с актёром Владимиром Дыховичным состоится в электротеатре «Станиславский», сообщила вдова артиста Ольга Дыховичная.
Траурные мероприятия запланированы на 5 января. Отпевание пройдёт в храме Софии в Средних Садовниках, говорится в сообщении супруги на странице Facebook.
Актёр Владимир Дыховичный, сын режиссёра Ивана Дыховичного, умер в возрасте 30 лет. Он известен по фильмам «Лето» Кирилла Серебренникова, «Невидимки» Сергея Комарова, а также по сериалу «Бессонница».
Ранее News.ru сообщал о возможной причине ухода из жизни молодого артиста. Пользователи социальных сетей намекают на увлечение покойного наркотиками.