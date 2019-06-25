https://static.news.ru/photo/71fe5290-9743-11e9-9ce4-fa163e074e61_1024.jpg Алла Покровская Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, скончавшейся на 82-м году жизни, состоится в МХТ им. Чехова. Церемония, предположительно, пройдёт 27 июня.

Прощание с Аллой Борисовной пройдёт в Московском художественном театре им. Чехова, предположительно, 27 июня, — сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Как писал News.ru, Алла Покровская была супругой актёра и режиссёра Олега Ефремова, матерью Михаила Ефремова. Среди её киноработ есть такие известные ленты, как «Июльский дождь», «Такая короткая долгая жизнь», «Дневной поезд», «12 стульев» и многие другие.