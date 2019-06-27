Прощание с Аллой Покровской началось в МХТ имени Чехова в Москве. Сотни людей пришли проститься с актрисой.
В процессии принимают участие председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, коллеги Владимир Машков, Евгений Миронов, Юлия Меньшова, Константин Райкин, Лия Ахеджакова и другие.
Она настолько всегда была внимательна к нам, и, когда приходила на наши дипломные спектакли, её точные разборы нашей деятельности нам иногда за несколько минут изменяли смысл. Таких педагогов нет, — сказал Машков.
Калягин, в свою очередь, отметил, что студенты очень любили Покровскую.
Как ранее писал News.ru, скончавшаяся в возрасте 81 года Алла Покровская будет похоронена на Троекуровском кладбище Москвы 27 июня.