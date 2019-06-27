https://static.news.ru/photo/95e61ef2-98b7-11e9-8ee7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Прощание с Аллой Покровской началось в МХТ имени Чехова в Москве. Сотни людей пришли проститься с актрисой.

В процессии принимают участие председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, коллеги Владимир Машков, Евгений Миронов, Юлия Меньшова, Константин Райкин, Лия Ахеджакова и другие.

Она настолько всегда была внимательна к нам, и, когда приходила на наши дипломные спектакли, её точные разборы нашей деятельности нам иногда за несколько минут изменяли смысл. Таких педагогов нет, — сказал Машков.

Калягин, в свою очередь, отметил, что студенты очень любили Покровскую.

Как ранее писал News.ru, скончавшаяся в возрасте 81 года Алла Покровская будет похоронена на Троекуровском кладбище Москвы 27 июня.