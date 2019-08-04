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Операция по поиску девочки-подростка в Волгоградской области завершена. Ребёнок найден живым.

Инцидент произошёл в Михайловском районе. Девочка 2003 года рождения ушла из дома 31 июля и не вернулась, в связи с чем родители обратились в полицию.

В поисковой операции были задействованы сотрудник МВД, Росгвардии, МЧС, а также казаки и волонтёры. Пропавшую нашёл рыбак в окрестностях станицы Раздоринской.

В настоящее время с девочкой работают следователи СКР, психологи, врачи и инспекторы ПДН. Они выясняют причины ухода её из дома, сообщается на сайте главка МЧД по региону.

Ранее News.ru писал, что в Иркутской области нашли живым одного из пропавших без вести в результате паводка. Судьба ещё шестерых человек неизвестна.