Пропавших в Тверской области детей нашли живыми

https://news.ru/storage/news/43da32416d7306e3395836a7192c4e30/113b8746-8ada-4025-905a-abcf7bffe004_850.jpg СК РФ по Тверской области/vk.com

Трое детей 10, 14 и 15 лет, поиски которых более двух суток вели следователи, полиция и волонтеры в Тверской области, найдены живыми. Выяснилось, что друзья просто сбежали из дома.

Проверка установила, что всё это время они находились в Твери, в квартире у своего приятеля, а потом хотели начать ночевать в подъездах, сообщает СУ СК по региону.

Дети активно переписывались в соцсетях, но на сообщения и звонки родственников и правоохранителей не отвечали.

Сейчас с беглецами проводят беседу следователи.

Ранее News.ru писал о том, что пятилетний житель Барнаула позвонил по телефонной линии «Ребёнок в опасности» следственного управления СК РФ по Алтайскому краю и пожаловался на своих родителей. Мальчик рассказал, что они напились и заснули, а его оставили без присмотра.