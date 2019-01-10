Пропавшего двуглавого орла нашли в Санкт-Петербурге

https://news.ru/storage/news/788a1e407648ffe02a0c87452596a81a/d0203d51-5f68-4720-abf2-a614273a44de_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Найден двуглавый орёл, пропавший с ограды Александровской колонны в Санкт-Петербурге. Оказалось, что скульптуру отправили на реставрацию.

Пропажу орла заметили сотрудники полиции в ходе патрулирования. О том, что демонтаж не криминальный, сообщают «Невские вести» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.

Пропажу заметили полицейские, патрулировавшие площадь, сообщает URA.Ru.

Ранее News.ru писал о том, что кремлёвские звёзды отказались заменять двуглавыми орлами. С соответствующей просьбой в Минкультуры обратилось православное движение «Сорок сороков». По мнению членов организации, красные звёзды не имеют отношения к Кремлю, который построил московский князь Иван III.