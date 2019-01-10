USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,293 $   Brent60.51 $ Bitcoin3,820.78 $
МОСКВА-10°C14:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Пропавшего двуглавого орла нашли в Санкт-Петербурге

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Найден двуглавый орёл, пропавший с ограды Александровской колонны в Санкт-Петербурге. Оказалось, что скульптуру отправили на реставрацию.

Пропажу орла заметили сотрудники полиции в ходе патрулирования. О том, что демонтаж не криминальный, сообщают «Невские вести» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.

Пропажу заметили полицейские, патрулировавшие площадь, сообщает URA.Ru.

Ранее News.ru писал о том, что кремлёвские звёзды отказались заменять двуглавыми орлами. С соответствующей просьбой в Минкультуры обратилось православное движение «Сорок сороков». По мнению членов организации, красные звёзды не имеют отношения к Кремлю, который построил московский князь Иван III.


#САНКТПЕТЕРБУРГ #реставрация
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
происшествия 21:41, 6 января 2019
Карета попала в аварию на Дворцовой площади в Петербурге
общество 17:53, 22 декабря 2018
Бирюков рассказал о ходе реставрации фонтанов Москвы
происшествия 15:50, 15 ноября 2018
Прокуратура выявила криминал при реставрации БДТ
Лента новостей
спорт 14:47
Нашёлся желающий побить Лебедева
общество 14:41
Минпросвещения ужесточает правила усыновления и опеки
в мире 14:38
Белоруссия планирует закупать нефть через Прибалтику
в мире 14:36
Радикалы и умеренная оппозиция в Сирии достигли перемирия
происшествия 14:33
Тушинский тоннель затопило из-за нарушений в 2003 году
Другие новости
общество 14:41
Минпросвещения ужесточает правила усыновления и опеки
общество 14:09
Шнуров написал стих на слова Милонова об «отрыжке пивника»
общество 13:49
Синоптики предупреждают об опасностях погоды в Москве
общество 13:47
Убыточный театр купил новейшие iPhone за госсчёт
Закупка была совершена в канун Нового года
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top