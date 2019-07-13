https://static.news.ru/photo/f85f5ea0-a626-11e9-8cbd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Twitter.com/Global Look Press

Прокуроры в Иркутской области внесли два законопроекта, которые позволят бесплатно выделить земли пострадавшим от наводнения.

Внесено два проекта областных законов, регулирующих отдельные вопросы социальной поддержки пострадавших граждан, в том числе внеочередное предоставление им земельных участков в собственность бесплатно, — сообщили в ведомстве.

Также в региональное правительство были направлены предложения по обеспечению временной занятости для пострадавших граждан и субсидиям.

Некоторые из предложений прокуратуры области уже учтены, остальные находятся в стадии рассмотрения, — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня, из-за обильных дождей из берегов вышли реки. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести.

ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тысячи жилых домов, в которых проживают 34 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун — там поток воды уносил даже дома.

Как ранее писал News.ru, синоптики фиксируют повышение уровня воды в реках Ока, Ия, Уда в Иркутской области. По прогнозам, в ближайшие сутки в регионе ожидаются сильные дожди и грозы.