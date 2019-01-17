Прокурор просит установить запреты для главы АСГ

https://news.ru/storage/news/319e7911c571aeff353c002126a4e6f4/2c3e2482-4567-4988-a8fa-52b52041e0aa_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Игорь Савельев

Прокуратура выступает против ареста гендиректора одного из крупнейших предприятий — производителей водки в России Игоря Савельева. Представитель надзорного ведомства полагает, что суду стоит ограничить действия подозреваемого, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

«Невозможно избрание меры пресечения о котором ходатайствует следствие. Данная мера не может быть установлена, так как она устанавливается лишь в том случае если подозреваемый может скрыться или уничтожить доказательства. В данном случае оснований для избрания меры не представлено, однако для достижения цели расследования суду стоит избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий», — сказал прокурор.

Следствие настаивает на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации правоохранителей, 16 ноября 2018 года было возбуждено уголовно дело по факту мошенничества в отношении ООО «Руско». По словам следователя, сбор доказательств ещё продолжается, устанавливаются все причастные к совершению преступления.

В материалах отмечается, что ущерб по делу составляет миллион рублей. Срок предварительного следствия продлён до 16 марта.

Савельеву вменяют правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Мужчина возглавляет «Алкогольную Сибирскую Группу» (АСГ), выпускающую продукцию в том числе под марками «Хаски» и «Пять озёр».

Уголовное дело никак не связано с деятельностью АСГ, заявил владелец группы Андрей Стрелец. Он подчеркнул, что компания работает в штатном режиме.

На место задержанного уже назначена финансовый директор Елена Тябутова. В пресс-службе отметили, что «Савельев прекратил трудовой контракт, пояснив, что личные обстоятельства не позволят ему в полной мере сосредоточиться на задачах АСГ».

Игорь Савельев возглавлял организацию с 2015 года.