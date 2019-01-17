USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,290 $   Brent60.15 $ Bitcoin3,605.32 $
МОСКВА-6°C19:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Прокурор просит установить запреты для главы АСГ

Игорь Савельев Сергей Лантюхов/News.ru

Игорь Савельев

общество [ версия для печати ]

Прокуратура выступает против ареста гендиректора одного из крупнейших предприятий — производителей водки в России Игоря Савельева. Представитель надзорного ведомства полагает, что суду стоит ограничить действия подозреваемого, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

«Невозможно избрание меры пресечения о котором ходатайствует следствие. Данная мера не может быть установлена, так как она устанавливается лишь в том случае если подозреваемый может скрыться или уничтожить доказательства. В данном случае оснований для избрания меры не представлено, однако для достижения цели расследования суду стоит избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий», — сказал прокурор.

Следствие настаивает на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации правоохранителей, 16 ноября 2018 года было возбуждено уголовно дело по факту мошенничества в отношении ООО «Руско». По словам следователя, сбор доказательств ещё продолжается, устанавливаются все причастные к совершению преступления.

В материалах отмечается, что ущерб по делу составляет миллион рублей. Срок предварительного следствия продлён до 16 марта.

Савельеву вменяют правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Мужчина возглавляет «Алкогольную Сибирскую Группу» (АСГ), выпускающую продукцию в том числе под марками «Хаски» и «Пять озёр».

Уголовное дело никак не связано с деятельностью АСГ, заявил владелец группы Андрей Стрелец. Он подчеркнул, что компания работает в штатном режиме.

На место задержанного уже назначена финансовый директор Елена Тябутова. В пресс-службе отметили, что «Савельев прекратил трудовой контракт, пояснив, что личные обстоятельства не позволят ему в полной мере сосредоточиться на задачах АСГ».

Игорь Савельев возглавлял организацию с 2015 года.


#суд #москва #прокурор
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
общество 16:33, 17 января 2019
Следствие просит арестовать бизнесмена Савельева
происшествия 17:33, 16 января 2019
Гендиректор крупного производителя водки задержан в Москве
Лента новостей
общество 19:10
Умерла путешественница Баба Лена
спорт 19:07
Экипаж Николаева из «КАМАЗ-мастер» выиграл «Дакар»
в мире 18:59
Ненависть к деньгам обогатила американца
происшествия 18:57
Взрыв и пожар в гараже на севере Москвы вызвал кислород
в мире 18:55
Визит Путина перезапустит атомную отрасль Сербии
Другие новости
общество 19:10
Умерла путешественница Баба Лена
общество 18:55
Депутат призвал «отключать от власти» за антинародные идеи
общество 18:45
В России ожидается рекордный урожай зерна
Снежная зима создала для этого хорошие условия
общество 18:00
Фестиваль в «Архангельском» посетили десятки тысяч гостей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top