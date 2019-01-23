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Прокуратура заинтересовалась уроком от «авторитетов»

Кадр из фильма «Жмурки»/СТВ

общество [ версия для печати ]

Прокуратура Приморского края проведёт проверку по поводу урока полового воспитания, который провели криминальные «авторитеты» для учеников средних классов первомайской сельской школы Михайловского района.

«Прокуратура организовала проверку в связи с размещением в СМИ сообщений о нарушении прав учащихся одной из сельских школ Михайловского района», — сообщила ТАСС старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина.

Ранее News.ru писал, что в Михайловском районе Приморского края началась проверка по жалобам родителей учеников школы села Первомайское. О лекции «по понятиям от смотрящих» на тему разборчивости в половых предпочтениях для мальчиков 5−7 классов стало известно от родителей. По словам членов родительского комитета, четверо мужчин «в грубой форме, с матами» объясняли детям, «что делать в жизни и не делать» и что с ними будет на зоне, если они будут иметь интимные отношения друг с другом. Директор школы уточнила, что мероприятие проводилось по инициативе главы поселения Александра Ухаботина, ранее преподававшего в этой школе.


#криминал #приморскийкрай #школа #прокуратура
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