Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/Global Look Press

Генеральная прокуратура организовала проверку из-за систематических задержек выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево. По данным ведомства, в связи с ситуацией возбуждено 18 административных дел по статье 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

В ходе проверки установлено, что осуществлявшая обслуживание багажа компания ООО «Шереметьево Хэндлинг» некачественно спланировала свою работу, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что замгенпрокурора РФ Николай Винниченко поручил сотрудникам ведомства провести проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров в аэропорту Шереметьево. Причиной интереса к воздушной гавани стали систематические задержки выдачи багажа.

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