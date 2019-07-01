https://static.news.ru/photo/37c72f62-9bfc-11e9-8037-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/Global Look Press

Генеральная прокуратура организовала проверку из-за систематических задержек выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево. По данным ведомства, в связи с ситуацией возбуждено 18 административных дел по статье 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

В ходе проверки установлено, что осуществлявшая обслуживание багажа компания ООО «Шереметьево Хэндлинг» некачественно спланировала свою работу, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что замгенпрокурора РФ Николай Винниченко поручил сотрудникам ведомства провести проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров в аэропорту Шереметьево. Причиной интереса к воздушной гавани стали систематические задержки выдачи багажа.