https://static.news.ru/photo/72deacec-b1dc-11e9-bf01-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ibn.dakik

Генеральная прокуратура проверяет сведения об уголовном преследовании сотрудника дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, говорится в ответе ведомства на обращение Совета при президенте России по правам человека (СПЧ).

Принимая во внимание, что по изложенным доводам руководством нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Республики Дагестан поручено организовать тщательную проверку сообщаемых сведений, — цитирует « Интерфакс » ответ Генпрокуратуры, распространённый пресс-службой СПЧ.

Как писал News.ru, 18 июня Советский суд Махачкалы на два месяца арестовал Абдулмумина Гаджиева. Полиция Дагестана задержала сотрудника газеты «Черновик» 14 июня. Его заподозрили в якобы «финансировании терроризма» и «участии в террористической деятельности».

Профсоюз журналистов обратил внимание на попытку силовиков «засекретить» дело Гаджиева, а также на то, что один из якобы свидетелей по его делу давал показания под пытками.