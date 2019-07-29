Генеральная прокуратура проверяет сведения об уголовном преследовании сотрудника дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, говорится в ответе ведомства на обращение Совета при президенте России по правам человека (СПЧ).
Принимая во внимание, что по изложенным доводам руководством нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Республики Дагестан поручено организовать тщательную проверку сообщаемых сведений, — цитирует «Интерфакс» ответ Генпрокуратуры, распространённый пресс-службой СПЧ.