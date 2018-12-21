Прокуратура проверяет факт пропажи белух в Приморье

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Владивостокская природоохранная прокуратура приступила к проверке после исчезновения трёх незаконно выловленных белух из бухты Средняя в Приморье.

По словам исполняющей обязанности владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Зарины Сохиевой, в ведомство поступило два обращения по данному вопросу.

Экологи сообщали, что три из 90 «арестованных» белух исчезли. Факт пропажи животных подтвердили в СУ СК, однако в правоохранительных органах предположили, что они могли просто уплыть, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Тихоокеанский флот поможет экологам вернуть домой выловленных браконьерами для продажи в Китай косаток и белух. Они находятся в «китовой тюрьме» в бухте Средней под Находкой, белух экологи насчитали около 90 особей, большинство из которых — детёныши.