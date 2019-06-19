https://static.news.ru/photo/ff758cfa-88c6-11e9-9de6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Прокуратура и квалификационная коллегия судей Краснодарского края проведут проверку жалоб мировых автоконцернов на мошеннические схемы, в которых могут быть замешаны суды региона.

Поручения отданы Генпрокуратурой и Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС). Результаты проверок будут направлены в антикоррупционное управление Кремля.

Жалобы на работу кубанских судов поступили от Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia. По словам представителей компаний, покупатели жаловались на выявленные недостатки в автомобилях, находящихся на гарантии, но вместо предоставления машин дилеру для экспертизы проводили независимую оценку и обращались в суд. Затем они начинали требовать выплаты неустойки за затягивание сроков устранения неполадок.

В итоге им удавалось добиться выплаты сумм, которые в несколько раз превышали стоимость новых автомобилей. Большинство таких дел рассматривалось Ленинским, Октябрьским, Прикубанским и Советским судами Краснодарского края, причём одними и теми же судьями, сообщает РБК .

Ранее News.ru писал, что россияне стали чаще приобретать подержанные машины. Объём продаж автомобилей с пробегом за последний год вырос на 8,6%.