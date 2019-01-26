Прокуратура проверит законность отмены авиарейсов в Москве

https://news.ru/storage/news/1c745225a02771f44f7c6542fcef3f9d/e988f504-047e-4508-bdb7-09c9627ac898_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Московская межрегиональная транспортная прокуратура заинтересовалась многочисленными отменами и задержками рейсов в аэропортах Москвы. Ведомство намерено узнать причины сбоя графика работы воздушных гаваней.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте контролирует соблюдение прав пассажиров. В настоящее время проводит проверку по установлению причин задержек и отмены рейсов», — говорится в сообщении пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 12:30, 26 января в столичных аэропортах отменены 13 рейсов, задержано 12 вылетов. Во Внуково задержано 4 рейса на неопределённое время, в Шереметьево — 6, в Домодедово — 2 рейса не могут вылететь по расписанию, а 13 отменены. В Жуковском отмен и задержек нет.

Как сообщал News.ru, значительное ухудшение погоды ожидается в столице. 26 и 27 января в Москве прогнозируются cильный снег, порывистый ветер, гололедица на дорогах и снежные заносы. В связи с непогодой москвичей и гостей столицы сотрудники МЧС просят оставаться дома. Автомобилистам рекомендуют по возможности пересесть на общественный транспорт. Если выезд в город неизбежен, водителям следует быть аккуратными на дороге, увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных манёвров. Пешеходам рекомендуют обходить стороной рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться от ветра под деревьями.