https://static.news.ru/photo/36388b1a-a484-11e9-b492-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Транспортная прокуратура проведёт ещё один выездной приём граждан в столичном аэропорту Шереметьево в связи с задержками выдачи багажа. Он состоится 13 и 14 июля в зоне прилёта терминала D.

Приём граждан будет проведён 13 и 14 июля, с 09:00 до 21:00, в здании аэропорта Шереметьево: терминал D, 1-й этаж, зона прилёта, стойка информации напротив зелёного коридора, — сообщил ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По представлениям прокуратуры руководство аэропорта уже уволило ряд руководителей обслуживающей организации ООО «Шереметьево хэндлинг».

Как писал News.ru, ситуация с багажом в Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа. Такие сроки решения проблемы обозначил Минтранс. Критические задержки в московском аэропорту возникли в начале июня. Прилетающие пассажиры ожидали свои чемоданы не менее трёх часов. Руководство воздушной гавани называло разные причины, одной из главных стало начало туристического сезона. В связи с жалобами россиян Генпрокуратура возбудила почти два десятка административных дел. К дисциплинарной ответственности привлекли руководителей службы обработки багажа, службы перронного обслуживания, дирекции по обработке багажа.