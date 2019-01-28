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Прокуратура выявила нарушения в ряде кафе после взрыва

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Сотрудники прокуратуры проверили кафе Лысогорского района Саратовской области, где произошёл мощный взрыв газа.

По её итогам нарушения требований пожарной безопасности были выявлены в пяти точках общественного питания. В некоторых случаях, по оценкам специалистов, в помещениях отсутствовала сигнализация, не хватало первичных средств борьбы с огнём и не работали датчики загазованности, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь областного Минздрава Ирина Шварцкопф сообщила, что трое пострадавших при взрыве газа в одном из кафе Саратовской области находятся в тяжёлом состоянии.

ЧП произошло в посёлке Лысые Горы 26 января. В это время в кафе находились люди. В результате пострадали 22 человека, один из них скончался в больнице.


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