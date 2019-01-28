Прокуратура выявила нарушения в ряде кафе после взрыва

https://news.ru/storage/news/e1c4a46a5dcad2f5b2b11b8d29cb0517/77321805-9256-4fa7-baff-1c7110045952_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники прокуратуры проверили кафе Лысогорского района Саратовской области, где произошёл мощный взрыв газа.

По её итогам нарушения требований пожарной безопасности были выявлены в пяти точках общественного питания. В некоторых случаях, по оценкам специалистов, в помещениях отсутствовала сигнализация, не хватало первичных средств борьбы с огнём и не работали датчики загазованности, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь областного Минздрава Ирина Шварцкопф сообщила, что трое пострадавших при взрыве газа в одном из кафе Саратовской области находятся в тяжёлом состоянии.

ЧП произошло в посёлке Лысые Горы 26 января. В это время в кафе находились люди. В результате пострадали 22 человека, один из них скончался в больнице.