https://static.news.ru/photo/de18b4d0-b4f7-11e9-a4e8-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Булкин/News.ru

Столичная прокуратура предупредила Любовь Соболь о незаконности акции, запланированной на 3 августа текущего года.

Прокуратурой города в отношении организатора мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, — цитирует ведомство ТАСС .

Кроме того, надзорное ведомство напомнило об ответственности за участие в подобных шествиях. В прокуратуре пояснили, что мероприятие не согласовали с властями Москвы.

Любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие — прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, — резюмировали в прокуратуре.

Столичная полиция также предупредила о незаконности акции 3 августа. Заявление ведомства связано с якобы поступающей к силовикам информацией о возможном использовании участниками митинга газовых баллончиков и пиротехники.

Ранее News.ru писал, что силовики завели уголовное дело о массовых беспорядках во время состоявшейся 27 июля в Москве несанкционированной акции солидарности с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, не допущенными до выборов.