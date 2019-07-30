https://static.news.ru/photo/032a814a-b2aa-11e9-bd1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил, что митинги в Москве диктуют необходимость корректировки организации надзора в период подготовки к проведению единого дня голосования. Он уверен, что прокуроры должны жёстко пресекать действия организаторов и участников несогласованных акций.

Кроме того, Буксман отметил, что ведомству следует своевременно реагировать на факты нарушения законодательных прав граждан. Для этого, по словам замгенпрокурора, нужно использовать весь арсенал мер реагирования, включая вопросы антитеррористической защищённости избирательных участков, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье обеспокоена массовыми задержаниями участников несогласованной акции в центре Москвы. В ПАСЕ считают, что «свобода слова и собраний являются необходимыми условиями демократии».