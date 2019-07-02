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Гособвинение в судебном процессе по делу о получении взятки экс-главой МЧС по Томской области Михаилом Бегуном попросило приговорить его к восьми годам колонии строгого режима.

Кроме того, прокуратура считает, что подсудимый должен быть оштрафован на 1,5 млн рублей, а также лишён звания генерала-майора внутренней службы и права занимать должности, связанные с выполнением функции представителя власти, в течение трёх лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя прокуратуры региона Светлану Крымскую.

Защита бывшего руководителя главка МЧС представит суду свою позицию по делу 2 июля.

Как ранее писал News.ru, Бегун обвиняется в получении взятки в размере 300 тыс. рублей. В июле 2018 года он был задержан с поличным во время получения незаконного вознаграждения.