https://static.news.ru/photo/2e61c3fa-b23c-11e9-9eb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший начальник группы военного представительства Министерства обороны мог получить взятку в размере 1,7 млн рублей, сообщили в Генеральной военной прокуратуре.

По данным ведомства, мужчина попросил деньги за покровительство у руководства компании, надзор за военной продукцией которой он осуществлял. Сотрудник Минобороны назвал это помощью в оплате ипотеки, передаёт РИА Новости .

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Предполагаемому преступнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее за взятку был задержан руководитель Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю Игорь Кожевников, писал News.ru. По данным следствия, Кожевников и экс-начальник одного из отделов службы в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей.