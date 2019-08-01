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Прокуратура Орловской области удовлетворила жалобу журналиста Павла Никулина на полицейских, которые сорвали презентацию издаваемого им журнала по «заявлению» умершего человека. Надзорное ведомство нашло в действиях силовиков нарушения.

Об этом пишет « Медиазона » со ссылкой на Никулина.

Инцидент произошёл 2 февраля, когда полиция приехала в помещение в Орле, где должна была состояться презентация издания. Заявление в МВД якобы «написал» Михаила Соболев, который «пожаловался» на то участники мероприятия распространяют наркотики и призывают к экстремистской деятельности. Позднее капитан полиции Елена Моногарова указала в рапорте, что Михаил Соболев умер 27 марта 2009 года.

Как писал News.ru, 15 июля Павла Никулина после прилёта из Мюнхена удерживали в аэропорту Домодедово без объяснения причин. По его словам, задержание связано с тем, что журналиста внесли в секретную базу силовиков «Сторожевой контроль» или аналогичную ей.